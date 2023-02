Kobra abrirá instituto de formação para amantes do grafite e arte de rua em Santana de Parnaíba

Eduardo Kobra, um dos mais renomados muralistas da atualidade, escolheu a cidade de Santana de Parnaíba para abrigar uma célula de seu instituto para formação de amantes do grafite e arte de rua (street art). A informação foi divulgada pela Prefeitura, após uma visita do artista ao município, neste domingo.

publicidade

Ontem (5), ele participou do evento “Hip-Hop de Quebrada para Quebrada”, realizado no CEU das Artes. Na ocasião, além de protagonizar um bate-papo com os artistas da cidade, Kobra confeccionou mais um mural com os seus traços inconfundíveis e cheios de cor.

Este é o segundo grafite feito por Eduardo Kobra em Santana de Parnaíba. O primeiro trata-se de um mural de 462 metros quadrados, no Centro Administrativo da Prefeitura, e foi entregue em 2021.

publicidade

Além das muitas obras espalhadas Brasil afora, Kobra é autor do maior mural do mundo, com mais de 5 mil metros, feito na Cacau Show, às margens da rodovia Castello Branco, em Itapevi.