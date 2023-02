Polícia Militar realiza simulados de tentativa de roubo a caixa eletrônico hoje (6) e sexta-feira (10) em Caucaia do Alto

A Polícia Militar realiza hoje (6) e sexta-feira (10) treinamento de ocorrência de tentativa de roubo a caixa eletrônico em frente à agência do Banco Bradesco, em Caucaia do Alto (Cotia).

O simulado será feito com a participação dos policiais da da 3ª Companhia PM (Cotia) e 4ª Companhia PM (Caucaia do Alto) do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Carapicuíba).

Segundo a PM, o exercício foi idealizado para oferecer pronta resposta dos agente0s a incidentes críticos, na prevenção e enfrentamento de organizações criminosas.

Durante o treinamento a área permanecerá isolada.

Treinamento Polícia Militar

Em frente à agência do Banco Bradesco (Av. Inocêncio Píres de Oliveira, 96 – Centro, Caucaia do Alto, Cotia)