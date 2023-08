Clínica médica acessível abre as portas em Itapevi com 20 especialidades

A Clínica da Cidade, referência em medicina acessível, inaugura sua primeira franquia em Itapevi. A unidade, que é 55ª da rede no Brasil, está localizada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 55, bairro Cidade da Saúde.

publicidade

O espaço será administrado pela ex-executiva da Embratel Renata Cristina More, que trabalhou durante 24 anos na área comercial, mas deixou o cargo durante a pandemia de covid-19. “Senti na necessidade de empreender em algo novo, que fizesse a diferença na vida das pessoas, uma amiga me sugeriu uma clínica médica, foi então que comecei a estudar e encontrei a Clínica da Cidade”, conta Renata.

Há mais de 20 anos no mercado, a companhia está presente em 14 estados brasileiros, oferece mais de 20 especialidades médicas e mais de 4 mil tipos de exames.

publicidade

Em 2022, a rede atendeu mais de 400 mil pessoas. Para este ano, a rede projeta um incremento de 60% no número de pacientes. “O empreendedor que se identifica com a área da saúde e pretende gerar um efeito social com seu trabalho consegue por meio do nosso modelo de negócio”, ressalta Teixeira.

A franquia pretende superar a marca de 100 unidades vendidas até o final do ano. A rede oferece ao franqueado todo o apoio, desde a escolha do ponto da unidade, com análise geofusion – capaz de identificar tendências de mercado, plano de marketing, treinamentos online e presencial.

publicidade

“Disponibilizamos toda a estrutura que o empreendedor precisa para montar sua unidade. Somos a única franquia de saúde que não trabalha com cartão de recorrência e que consegue rentabilizar o segmento sendo a quarta via, democratizando o atendimento médico primário de forma humanizada e acolhedora”.

Sobre a Clínica da Cidade

Fundada em 2003 pelo casal José Carlos Teixeira e Cláudia Teixeira, em Campinas, interior de São Paulo, a Clínica da Cidade conta hoje com quase 56 unidades em operação, incluindo nove próprias.

publicidade

Em processo de expansão para todos os Estados do Brasil, por meio do modelo de franquia, iniciado em 2018, a marca tem a missão de tornar a medicina acessível a todos – com preços justos, contribuindo para o diagnóstico precoce de doenças.

Em toda rede, são mais de 500 colaboradores que atuam na realização de cerca de 4 mil tipos de exames diferentes, além de mais de 1,3 mil médicos de mais de 20 especialidades.