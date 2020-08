Cobra Kai: série que atualiza Karatê Kid é uma das mais vistas na Netflix

“Cobra Kai”, a série de sucesso que atualiza o clássico da Sessão da Tarde “Karatê Kid”, de 1984, acabou de chegar à Netflix e tem sido uma das mais vistas na plataforma de streaming.

A série foi lançada em 2018 pelo Youtube Premium e chegou dia 28 à Netflix.

“Cobra Kai” traz de volta a rivalidade entre Daniel LaRusso, o “Daniel San”, e Johnny Lawrence mais de 30 anos após o filme, inclusive com os mesmos atores como protagonistas, Ralph Macchio e William Zabka, respectivamente.

A série mostra Johnny ainda marcado pela derrota na luta contra LaRusso e com dificuldades para tocar a vida, enquanto o rival é um bem-sucedido empresário do setor de automóveis, mas um pouco afastado do karatê e com saudade do mestre, sr. Miyagi, e de todos os seus ensinamentos. O karatê vai transformar de novo a vida dos dois e de outros jovens.

A Netflix disponibiliza as duas temporadas da série, que terá uma terceira temporada com estreia prevista para 2021.