Imagens flagram ladrão furtando fios de energia elétrica de casas em Osasco

O vídeo de uma câmera de monitoramento, exibido no “Balanço Geral”, na manhã desta segunda-feira (31), mostrou o momento em que um bandido escalou um muro para cortar a fiação elétrica de uma casa, no Jardim Califórnia, em Osasco.

Esta não teria sido a primeira vez que moradores do bairro ficaram sem energia elétrica após ter a fiação furtada. A suspeita é de que os bandidos estejam à procura de fios de cobre.

Nem mesmo as câmeras de segurança instaladas em algumas residências no bairro intimidaram a ação do criminoso, que levou cerca de dois minutos para escalar muros e cortar os fios.