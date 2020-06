Cocielo, filhotes, fuga… Saiba quais são os 10 vídeos mais vistos sobre Osasco no YouTube

O YouTube é a plataforma de vídeo mais popular do mundo por ser um espaço onde as pessoas podem divulgar os seus trabalhos e compartilhar conteúdos diversos sobre qualquer assunto. A plataforma hospeda vídeos com números expressivos de visualizações, inclusive sobre Osasco e região.

O maior destaque é o influenciador digital osasquense Júlio Cocielo, que tem um dos canais mais populares do Youtube no país, o “Canal Canalha”, com quase 20 milhões de inscritos.

Confira a lista dos vídeos mais acessados sobre Osasco no YouTube:

10° lugar – 1,5 milhão de visualizações

9° lugar – 1,7 milhão de visualizações

8° lugar – 1,8 milhão de visualizações

7° lugar – 2 milhões de visualizações

6° lugar – 2,4 milhões de visualizações

5° lugar – 3,3 milhões de visualizações

4° lugar – 4 milhões de visualizações

3° lugar – 7 milhões de visualizações

2° lugar – 9,7 milhões de visualizações

1° lugar – 10 milhões de visualizações