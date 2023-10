Coco Bambu abre as portas na Granja Viana dia 27 de novembro

A inauguração do restaurante Coco Bambu na Granja Viana, bairro nobre de Cotia, será realizada no dia 27 de novembro. A nova unidade abre as portas para receber o público no Shopping Granja Vianna, às margens da rodovia Raposo Tavares.

Com um investimento de R$ 6 milhões, o Coco Bambu do Shopping Granja Vianna, localizado no Piso L3, já disponibilizou o link para quem deseja fazer reservas e conferir as novidades em primeira mão.

O novo restaurante conta com área kids, adega especial, bar temático e palco para shows ao vivo. Além disso, o espaço é petfriendly, ou seja, estará pronto para receber os bichinhos de estimação.

