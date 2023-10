Parque aquático de Cotia ganhará circuito radical de toboáguas

O parque aquático Thermas da Mata, localizado em Cotia, anunciou nesta terça-feira (31) sua próxima atração: o Brabus, um circuito radical com três toboáguas. A novidade está prevista para ser lançada em duas etapas, a primeira no mês de dezembro, e a segunda em julho de 2024.

Em sua estrutura, a atração contará com três slides, sendo um com cápsula para descida a partir de uma torre de 14 metros de altura, 60 metros de comprimento, velocidade acima de 40 km/h e um percurso de aproximadamente 4,7 segundos de adrenalina.

Serão investidos mais de R$ 5 milhões no novo atrativo. “Estamos extremamente empolgados em apresentar o Brabus, a nova atração que chega para somar à experiência do visitante no Thermas da Mata”, afirma a gerente de Marketing do parque, Patrícia Martins.

O Thermas da Mata é conhecido por oferecer atrações para todas as idades, incluindo a experiência de praia mais próxima da capital paulista, com a Praia da Mata; assim como o escorregador aquático musical Space Music, a relaxante piscina térmica Hot Island, e a Beach Kids, ideal para as crianças, entre outras.