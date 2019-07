O restaurante Coco Bambu de Osasco deve ser inaugurado dia 22 de julho, no SuperShopping. A nova unidade da rede especializada em frutos do mar tem 2 mil metros quadrados, com entrada exclusiva, salão para 600 lugares, três salas para eventos e adega com menu próprio de bebidas, além de espaço kids e opção de delivery.

O investimento no Coco Bambu de Osasco é de cerca de R$ 8 milhões. “Investimos R$ 8 milhões no primeiro restaurante de Osasco. Seguiremos ampliando nossa marca, para levar uma comida saborosa e de qualidade para todos os cantos do país”, disse Afranio Barreira, fundador do Coco Bambu.

A adega do Coco Bambu no SuperShopping Osasco terá capacidade para 2 mil garrafas, incluindo os quatro rótulos produzidos especialmente para harmonizar com os pratos do restaurante: o espumante Coco Bambu, criado na Casa Valduga, uma das mais tradicionais vinícolas do Brasil; os vinhos branco e tinto, produzidos em Portugal pelo enólogo Luiz Duarte; e a cerveja elaborada em parceria com a Wäls, em Belo Horizonte (MG).

Além da unidade Osasco, o Coco Bambu planeja inaugurar outros 18 restaurantes pelo país até 2020. A primeira unidade do Coco Bambu nasceu em 1989, em Fortaleza (CE), como Dom Pastel. Hoje, são mais de 30 restaurantes, em 12 estados e Distrito Federal.

Cachaça

A rede acaba de lançar seu próprio rótulo de cachaça extra premium, feita em parceria com a Vale Verde.

Outras inaugurações

Outras grandes redes chegam a Osasco em breve. Loja da Sodimac junto ao Shopping União está prestes a ser inaugurada. E a Decathlon deve inaugura unidade no SuperShopping em outubro.