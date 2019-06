A primeira loja da Sodimac Osasco, junto ao shopping União, está prestes a ser inaugurada. A rede ainda não divulga a data exata, diz apenas que “em breve”, mas já começou a alertar os clientes sobre a inauguração da unidade.

A nova unidade gera cerca de 250 empregos diretos, além de centenas de indiretos. Instalada em um terreno de aproximadamente 16.000 m², a loja terá mais de 17.000 m² de área construída, sendo cerca de 9.000 m² de área de vendas e 325 vagas de estacionamento.

“Escolhemos a cidade de Osasco para a abertura de nossa loja porque acreditamos no potencial da região. Osasco tem o sexto maior PIB (Produto Interno Bruto) do país e vamos apresentar aos consumidores um novo conceito de loja, oferecendo uma proposta completa de produtos e serviços para a casa com variedade de itens, menor preço garantido, assessoria personalizada para seus projetos e contratação de serviços de instalação e pintura”, explicou Eduardo de Vries, diretor-presidente da Sodimac Brasil.

Publicidade

A Sodimac é líder no setor de materiais para construção, reforma e decoração na América Latina, onde opera mais de 250 lojas em sete países: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai. Em 2018, o faturamento da Sodimac foi de US$ 5,7 bilhões.

Publicidade

No Brasil, a Sodimac ingressou em 2013, quando ocorreu a fusão com a Dicico, tradicional rede paulista de materiais para construção.

30 lojas

Atualmente, já são 30 lojas com a bandeira Sodimac no país, sendo que cinco delas são lojas com a marca Sodimac Homecenter|Constructor, localizadas nos municípios de Barueri (bairro Tamboré), Guarulhos, São Paulo (na Rodovia Anchieta) e nas cidades do interior paulista Ribeirão Preto e São José dos Campos.

Outras inaugurações em Osasco

Além da Sodimac, outras grandes redes vão inaugurar lojas em Osasco nos próximos meses, como a Decathlon, maior varejista esportivo do país, e o restaurante Coco Bambu, ambos no SuperShopping.

Além disso, no fim do ano passado, a rede de restaurantes e hamburgueria Madero inaugurou sua primeira unidade em Osasco.