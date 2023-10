Colgate realiza treinamento em saúde bucal para professores de Itapevi

No dia 23 de outubro, a empresa Colgate traz para Itapevi o programa Sorriso Saudável, Futuro Brilhante, que oferece treinamento em saúde bucal para professores da rede municipal.

Cerca de 750 educadores participarão da ação, que traz informações sobre cuidados e prevenção de doenças bucais aos profissionais, que serão sensibilizados e convidados a estender esses conhecimentos a seus alunos de creches, pré-escola e Ensino Fundamental I no município. A expectativa é que 28 mil alunos do sistema público sejam beneficiados com a ação.

Na ocasião, quatro sessões de treinamento serão realizadas no Teatro Municipal de Itapevi.

O programa, que existe desde 1991, já beneficiou mais de 1,6 bilhão de crianças globalmente.