“Errei como homem”, diz influencer evangélico de Alphaville preso acusado de abusar de três mulheres

O caso envolvendo o influenciador evangélico Victor de Paula Gonçalves, de 27 anos, conhecido como Victor Bonato, fundador do movimento religioso Galpão, em Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba, ganhou destaque na mídia neste fim de semana. Ele foi preso por suspeita de abusar sexualmente de três jovens.

Ele alega ser inocente dos crimes, mas revelou ter cometido “falhas”. No dia 19 de setembro, um dia antes de ter sido preso, Victor Bonato postou um vídeo nas redes sociais no qual “confessa seus pecados” publicamente. “Errei como homem e estou aqui confessando. Quero pedir perdão às meninas que magoei, com quem não tive atitude de homem. Quero pedir perdão às famílias de cada uma pelas falhas que cometi, espero que possam me perdoar”, declarou o influenciador, dizendo estar “profundamente envergonhado e arrependido”.

O caso veio à tona após o portal “Metrópoles”, que teve acesso ao inquérito policial, revelar as acusações dirigidas ao influenciador. Segundo a reportagem, três mulheres, uma de 19 anos, 20 e 24 anos, foram até a Delegacia da Mulher de Barueri para registrar uma denúncia contra Victor no mês passado. Elas disseram que o influenciador teria usado de sua “influência religiosa” para obrigá-las a ter relação sexual com ele.

Os crimes, ainda de acordo com a reportagem, teriam acontecido entre janeiro e setembro deste ano, em lugares como a própria casa de Victor Bonato, em Alphaville. Ao tomar conhecimento do caso, o Ministério Público de São Paulo e a polícia chegaram a cogitar risco de fuga do influencer. Com isso, no dia 20 de setembro, a Justiça decretou a prisão dele, que foi cumprida no mesmo dia.

Ainda antes de ser preso, no mesmo vídeo publicado no Instagram, Victor diz que deixou a liderança do Galpão, movimento fundado por ele há dois anos e que reunia jovens de Alphaville e região. Sem citar o motivo, o desligamento do influencer foi confirmado no mesmo dia pela organização do grupo, por meio de uma nota: “Victor Gonçalves não faz mais parte do nosso movimento. […] O Galpão preza pela verdade e responsabilidade com o evangelho, e acredita na necessidade de sermos transparentes em relação ao nosso ministério”.

Uma semana depois, o Galpão publicou outra nota afirmando que passaria “por uma reforma” e cancelou os encontros que ocorriam semanalmente, às terças-feiras. “Por respeito à Justiça e a todos os envolvidos, aguardaremos os esclarecimentos”, informou, classificando a pausa como “um novo tempo que Deus está direcionando” ao movimento evangélico.

“Mostra esse peit0 gost0s*”, teria dito o influencer de Alphaville à vítima

Ainda segundo o “Metrópoles”, em um dos áudios entregues por uma vítima à polícia, mensagens atribuídas a Bonato revelam que ele teria dado ordens à jovem para tirar a roupa: “Eu não estou te pedindo para você tirar a blusa, eu tô mandando, car4lh*! Tira a p0rr* da blusa e mostra esse peito gostoso que você tem, para mim, anda!”, consta uma das transcrições das mensagens de áudio que teriam sido enviadas via WhatsApp. Investigadores afirmaram que, em alguns momentos, o influenciador “se mostra ofegante” e parece “excitado”.

Ainda na delegacia, a vítima relatou que o líder evangélico teria passado a mão em seu corpo sem sua permissão e em outra ocasião, teria forçado sua cabeça para fazer sexo oral. O celular de Bonato foi apreendido.

Em nota, a advogada Samara Batista Santos, que defende Victor, diz que ele nega as acusações. Ontem (8), ela publicou um vídeo no qual reafirma que Victor é inocente. “Ter múltiplos envolvimentos íntimos, por si só, não é crime. No momento oportuno, a defesa irá juntar todas as provas, dentro do contexto, que irão comprovar sua inocência”, disse.

A defesa do influenciador religioso explica que no vídeo postado por Bonato nas redes sociais há um pedido de “perdão publicamente pelo pecado cometido no âmbito religioso, e não referente às acusações judiciais que estão sendo imputadas a ele, tendo em vista que no momento em que ele gravou o vídeo, ele sequer tinha conhecimento das denúncias”, afirmou.