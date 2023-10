Aldeia de Carapicuíba comemora 443º aniversário nesta quinta-feira (12)

A Aldeia de Carapicuíba comemora seu 443º aniversário nesta quinta-feira (12) e para celebrar a data, a Secretaria de Cultura de Carapicuíba programou um dia inteiro de atividades para a população.

As homenagens a aldeia jesuítica, que é tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde 1940, começam com missa campal, oração do terço, e segue pelo dia inteiro com música, dança, comidas típicas, artesanato e apresentação dos Amigos da Viola (às 14h).

História

Carapicuíba viveu momentos importantes dentro da história do Estado de São Paulo, e embora a região fosse bastante povoada por indígenas, suas terras se restringiram a uma extensão de duas léguas em torno da Capela Santa Cruz. A aldeia se formou em terras doadas por Jerônimo Leitão e Afonso Sardinha para o confinamento de índios, sob a administração da Companhia de Jesus. Expandiu-se com o passar dos anos, devido ao desenvolvimento da agricultura na região e à chegada de imigrantes italianos e japoneses.

