Escritório do deputado estadual Emidio, em Osasco, é invadido

O escritório do deputado estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) Emidio de Souza, em Osasco, foi invadido no final de semana. Segundo o parlamentar, seus assessores perceberam que o local havia sido arrombado na manhã desta segunda-feira (9), quando chegaram para trabalhar.

publicidade

Os suspeitos teriam usado um pé-de-cabra para estourar uma grade do local, a única que não estava integrada ao sistema de alarme. Dentro do escritório, foram arrombados armários e gavetas. Ainda segundo o parlamentar, foram encontrados diversos documentos esparramados no chão.

O caso foi registrado no 5º DP de Osasco e uma perícia já foi solicitada. As imagens de monitoramento auxiliarão nas investigações. “Espero uma rápida apuração pela polícia e identificação e punição do invasor”, disse hoje Emidio, que confirmou recentemente sua pré-candidatura a prefeito da cidade.

publicidade

Essa não é a primeira vez que o parlamentar petista relata invasão em seus espaços de trabalho. Em setembro do ano passado, um de seus comitês de campanha, no Jardim Novo Osasco, foi invadido.