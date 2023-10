Multinacional do segmento químico abre vagas de estágio em Osasco

A Univar Solutions, empresa que atua na área de distribuição de produtos químicos e ingredientes, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio que busca por estudantes de diversas áreas e com formação superior prevista a partir de dezembro de 2025. Há vagas para atuação em modelo híbrido e presencial em Osasco.

Podem se inscrever no programa estudantes dos cursos de Administração, Comércio Exterior, Logística, Farmácia, Química, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e áreas correlatas e Engenharias (Química, Produção, Materiais, Qualidade, Segurança do Trabalho e áreas correlatas).

Os estagiários selecionados terão contrato por dois anos e contarão com bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios como vale-transporte/fretado ou estacionamento, assistência médica, assistência odontológica, refeição no local, vale-alimentação/refeição, seguro de vida, Gympass e PPR (participação por resultados).

As inscrições para o Programa de Estágio da Univar Solutions vão até 3 de novembro e podem ser feitas pelo site www.estagiotrainee.com/post/univar-solutions.