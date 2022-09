Comitê de Emídio em Osasco é invadido por bolsonarista

O deputado estadual e candidato à reeleição Emídio de Souza (PT), que coordena o programa de governo de Fernando Haddad, disse que um de seus comitês de campanha, no Jardim Novo Osasco, foi invadido na terça-feira (27). De acordo com o parlamentar, o agressor declarou ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

publicidade

“[Ele] entrou lá gritando o nome do Bolsonaro, gritando ‘fora PT’”, contou Emídio, em vídeo publicado nas redes sociais. “Tinha uma moça lá atendendo, e ele agrediu a moça, jogou a moça no chão e destruiu materiais [de campanha]”, completou o parlamentar.

O homem, que ainda não foi identificado, conseguiu fugir. Um boletim de ocorrência foi registrado. “Vou fazer a representação e vamos pedir abertura de inquérito. Espero que a Justiça aja rápido para coibir esse tipo de comportamento que não se coaduna com a democracia brasileira”, finalizou.

publicidade