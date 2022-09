Blue Sol Energia Solar abre franquia em Osasco

Após iniciar as operações em seu novo centro de distribuição instalado em Itapevi, a Blue Sol Energia Solar acaba de abrir uma franquia em Osasco. Trata-se da 106ª unidade da rede, que atua no setor de energia solar fotovoltaica, no estado de São Paulo.

A nova operação em Osasco é comandada por David Pinto, que atuava como gerente industrial, e sua esposa, Ariene Cicera Herminio Pinto. O casal decidiu investir na franquia por acreditar que o setor, além de ser promissor oferece inovação.

Eles afirmam que oferecer a possibilidade à população de economizar mensalmente até 95% na conta de luz e, ainda, promover a autonomia de gerar a própria energia no ponto de consumo, são fatores que trazem satisfação pessoal e profissional a ambos. O objetivo dos franqueados é promover a liberdade energética aos clientes, especialmente àqueles que pagam, mensalmente, contas de luz com valores superiores a R$ 300 reais.

A dupla conta que o processo para abertura de uma franquia da rede Blue Sol foi tranquilo e trouxe segurança. “A empresa tem excelente estrutura, processos bem definidos, já testados e realmente eficientes para o desenvolvimento das atividades pelos franqueados”, contam os novos franqueados.

Com a nova unidade em Osasco, a Blue Sol Energia Solar soma 106 franquias em atividade no estado de São Paulo e chega ao total de 314 unidades no Brasil. O objetivo da rede é chegar à marca de 500 franquias, entre abertas e contratadas, ao final de 2022.

Modelo de franquias Next

A nova franquia segue o modelo Next, cuja operação é 100% home based, e tem como missão levar a energia solar a Osasco. Marcio Santin, gestor de franquias da Blue Sol Energia Solar, explica que com o modelo de franquias Next, não é necessário contratar colaboradores ou ter um ponto comercial para o desenvolvimento das atividades.

O franqueado deve se dedicar ao relacionamento com os clientes, à venda de sistemas de energia solar fotovoltaica, à avaliação técnica do local de instalação dos módulos e à administração do negócio. A franqueadora, por sua vez, fica responsável pela engenharia, desenvolvimento de projeto, instalação dos sistemas de energia solar, homologação e conexão à rede elétrica. O negócio foi criado para dinamizar ainda mais o processo de expansão da marca, dando à rede a possibilidade de ter mais capilaridade em cidades a partir de 20 mil habitantes.

O franqueado Next, da Blue Sol Energia Solar, recebe treinamento – presencial ou online, diretamente da Universidade Blue Sol – totalmente embasado na metodologia da marca, construída ao longo de mais de 10 anos de atuação no setor, para alcançar o melhor desempenho do negócio.

Para potencializar o início das atividades, os franqueados recebem, ainda, suporte especial da franqueadora para realização das prospecções de clientes. “A implantação desse modelo de negócio acontece em, no máximo, 30 dias. Seguindo nossas orientações, o franqueado pode chegar, ao final do 1º ano de atividades, a uma receita líquida de aproximadamente R$ 84 mil. No segundo ano de operações a estimativa é de que a receita líquida seja superior a R$ 126 mil”, finaliza Santin.