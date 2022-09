Blue Sol Energia Solar abre centro de distribuição em Itapevi

A Blue Sol Energia Solar, empresa que atua há mais de 12 anos no mercado de energia solar fotovoltaica, anuncia nesta quinta-feira (15) o início das atividades de seu novo centro de distribuição, em Itapevi.

O espaço tem mais de 5 mil m² e ocupa posição estratégica dentro da operação da empresa, que já tem mais de 8 mil sistemas fotovoltaicos instalados em todo o Brasil e projeta a instalação de mais de 2 mil outros sistemas até o final de 2022.

“A partir de agora, todos os sistemas projetados e comercializados pela Blue Sol terão o Centro de Distribuição, localizado em Itapevi, como ponto de partida. Todos os insumos necessários para a instalação e perfeito funcionamento dos nossos sistemas fotovoltaicos sairão dessa unidade com destino a todas as regiões e municípios brasileiros”, destaca Nelson Colaferro, sócio-fundador e presidente da Blue Sol.

O executivo diz que a escolha por Itapevi foi estratégica para a empresa, principalmente sob o ponto de vista logístico. “Ganhamos mais agilidade no despacho das mercadorias e no tempo de trânsito dos produtos até o cliente final, independente da região do país em que ele esteja”, explica Colaferro.

A Blue Sol Energia Solar estima chegar à marca de 500 franquias em operação em todo o Brasil até o final do ano. Além disso, a previsão é de que até o final de 2022 o volume de sistemas fotovoltaicos projetados e comercializados tenha crescido cerca de 85% na comparação com o registrado no ano passado.

A empresa estima também que o crescimento para os cinco anos seguintes seja de aproximadamente 40%, anualmente. “Assim, já planejamos que o centro de distribuição em Itapevi ganhe, em breve, a companhia de mais uma unidade. Nossos planos apontam para a instalação de uma planta no Nordeste do Brasil”, finaliza Nelson Colaferro.