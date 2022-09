Ministério do Trabalho investiga acidente que matou um trabalhador em Taboão da Serra

O Ministério do Trabalho e Previdência começou na segunda-feira (26) a investigar o acidente de trabalho que provocou a morte de um trabalhador e deixou outros três feridos, em Taboão da Serra. A fiscalização ocorre após cobrança do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região.

Os diretores do Sindicato, Marcelo Mendes e Marcel Simões, acompanharam a vistoria, que contou ainda com a presença de uma perita do MPT (Ministério Público do Trabalho). A empresa tem o prazo de oito dias para responder o auditor fiscal questões que não foram respondidas durante a visita, segundo a entidade.

O acidente na Cinpal aconteceu em 20 de setembro, quando uma peça atingiu quatro trabalhadores que faziam manutenção numa máquina no setor de forjaria. Ademar Aparecido de Souza, de 63 anos, perdeu a vida. José Célio Barbosa Vargas, de 54 anos, foi hospitalizado, sofreu fraturas, mas já está de alta. Os outros dois trabalhadores tiverem ferimentos leves.

O Sindicato reforçou ainda que este é o segundo acidente fatal na empresa neste ano. “Estávamos cientes de apenas duas vítimas. As outras duas, só tivemos conhecimento no momento da fiscalização. Lamentamos a falta de transparência por parte da empresa e exigimos que providencias sejam tomadas para que novos acidentes não ocorram”, enfatiza o diretor Marcel.

Além desta, o Sindicato dos Metalúrgicos tem cobrado fiscalização do Ministério do Trabalho na empresa de contêiner, onde um acidente ocorrido também no dia 20 deixou nove mortos e cerca de 30 feridos, em Itapecerica da Serra. Após o desabamento, a prefeitura da cidade interditou o local.