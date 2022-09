Trabalhador morre durante manutenção de máquina em Taboão da Serra

Um trabalhador de 63 anos morreu, nesta terça-feira (20), vítima de acidente de trabalho em uma metalúrgica que fica em Taboão da Serra. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região acompanha o caso e solicitou a fiscalização do acidente.

Ademar Aparecido de Souza fazia a manutenção em uma máquina no setor de forjaria, quando uma peça caiu sobre ele, que não resistiu aos ferimentos e faleceu. “Mais uma vez um trabalhador perde a vida por conta de trabalho que pelo que vimos não oferecia qualquer segurança aos trabalhadores. O Sindicato já acionou os órgãos competentes e exigimos mais segurança para que novos acidentes não aconteçam”, diz o diretor do Sindicato, Marcel Simões, que também trabalha na empresa.

José Célio Barbosa Vargas, de 54 anos, também foi atingido, sofreu ferimentos leves e já teve alta, de acordo com o Sindicato. Em luto, os demais trabalhadores do setor de forjaria foram para casa e terão o dia abonado pela empresa.

Somente em 2022, este é o segundo acidente fatal que acontece nesta mesma empresa. O primeiro, ocorrido em fevereiro, tirou a vida de Ailton Aparecido Duarte de Andrade, de 48 anos. “Solicitamos a fiscalização, que aconteceu exatamente um mês depois do acidente. Só em julho tivemos acesso ao relatório de inspeção do Ministério do Trabalho e Previdência, que confirmou a falta de segurança no local de trabalho. A empresa, então, recebeu cinco autos de infração”, lembra Marcel.

Sindicato denuncia desmonte da fiscalização

As más condições de trabalhado são apontadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região como as principais causas para que os acidentes continuem acontecendo, somado a isso a falta de fiscalização. Tanto que criou um documento que denuncia a situação e o entregou para diversas entidades. Entre outros pontos, ele destaca: “só no Estado de São Paulo, o déficit de auditores fiscais é de aproximadamente 85%.”

Também nesta terça-feira (20), nove trabalhadores morreram e pelo menos 30 ficaram feridos após o desabamento ocorrido dentro de uma fábrica, em Itapecerica da Serra. “Os trabalhadores estão largados a própria sorte. A população precisa saber disso e a gravidade que isso representa”, alerta Marcelo Mendes, diretor do Sindicato e membro do Diesat (Departamento Intersindical Estudos Pesquisas de Saúde e Ambientes de Trabalho).

“Só hoje, perdemos dez companheiros. Se as estruturas do Ministério do Trabalho não estivessem sucateadas, provavelmente, estes acidentes poderiam ter sido evitados”, conclui o diretor.