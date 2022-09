Sindicato aciona Ministério do Trabalho após desabamento deixar 9 mortos em empresa de Itapecerica da Serra

Um desabamento ocorrido dentro de uma empresa de contêiner deixou 9 mortos e ao menos 30 feridos em Itapecerica da Serra, na manhã desta terça-feira (20). O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região informou que acionou o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho após o acidente.

“Exigimos que os órgãos competentes tomem as medidas cabíveis, já que a prevenção não foi possível ser feita a tempo hábil”, afirma o diretor Marcelo, que também faz parte da direção do Diesat (Departamento Intersindical Estudos Pesquisas de Saúde e Ambientes de Trabalho).

A busca por fiscalização para prevenir acidentes do trabalho é uma das principais reivindicações do Sindicato dos Metalúrgicos, que denuncia as dificuldades que tem encontrado. “A falta de auditores fiscais e de estrutura dos órgãos fiscalizadores prejudicam o combate aos acidentes de trabalho. Em todo país, os números são preocupantes. Este descaso com a vida dos trabalhadores precisa acabar”, desabafa Marcelo.

Desabamento

Mais de 60 trabalhadores participavam de uma reunião no auditório que fica dentro de um galpão da empresa, na Estrada Ferreira Guedes, bairro Potuverá, quando a laje desabou. A corporação foi acionada por volta das 9h e foram deslocados 79 homens e 20 viaturas para atender a ocorrência.

O Corpo e Bombeiros de SP atende desde às 08h55 a um desaba/o na região de Itapecerica da Serra. Contamos com Equipes de vários Órgãos de Apoio: GRAU, SAMU, Polícia Militar, Defesa Civil, Comando de Aviação, dentre outros. Em atendimento. 20 vtrs do CB, efetivo de 79 homens. pic.twitter.com/7tW1WOCZjd — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 20, 2022

As vítimas socorridas com vida foram encaminhadas para hospitais da região, tais como PS Jacira, PS de Embu das Artes, Hospital Geral do Pirajussara e Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Em nota, a Prefeitura de Itapecerica da Serra lamentou o ocorrido e decretou luto de três dias no município. O prefeito Dr. Francisco Nakano, que é médico socorrista, também ajudou nos primeiros socorros. As causas do acidente serão investigadas.