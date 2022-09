Ação educativa oferece voucher de troca de óleo para motociclistas em Osasco nesta quarta (21)

A CCR RodoAnel realiza nesta quarta-feira (21) uma ação educativa para conscientizar motociclistas que passarem pelo pedágio da praça 7, no km 16, pista interna, do Rodoanel Mário Covas, em Osasco. Iniciativa, que recebeu o nome de Pit Stop Motociclistas, ocorre das 9h às 15h.

A ação contará com a distribuição de materiais informativos além de um voucher para troca de óleo. Na ocasião, será realizada a dinâmica do “ponto cego” que convida o motociclista a entrar em veículo pesado e observar os pontos em que os motoristas de caminhões e carretas não possuem visão do entorno.

O Pit Stop Motociclista faz parte de uma série de ações educativas que a CCR RodoAnel promove entre os 18 a 25 de setembro, em referência à Semana Nacional do Trânsito.

A iniciativa desta quarta-feira (21), em Osasco, será feita em parceria com a Yamaha Motors, com apoio da Polícia Militar Rodoviária.

Serviço

Ações Educativas – Pit Stop Motociclista

Quando: 21/09, das 9h às 15h

Onde: Km 16, pista interna, Rodoanel Mário Covas (próximo à praça de pedágio)