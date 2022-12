Com 1,5 mil vagas em Osasco e região, Fatec encerra inscrições nesta terça-feira (20)

Termina nesta terça-feira (20) o prazo para as inscrições no vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo estadual. Na região, são oferecidas mais de 1.500 vagas em diversos cursos gratuitos em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

Entre as opções de cursos oferecidos gratuitamente no 1º semestre de 2023 estão: gestão empresarial, gestão financeira, manutenção industrial, redes de computadores, logística, transporte terrestre, análise de desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, entre outros.

As inscrições devem ser feitas até às 15h do dia 20 de dezembro, no site www.vestibularfatec.com.br/, com taxa de R$ 91. Já o exame está previsto para ser realizado no dia 8 de janeiro de 2023.

