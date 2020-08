Com a perna quebrada após ser atropelado, rapaz desaparecido é encontrado em Barueri

Joelder do Rosário Ramos, de 31 anos, que desapareceu após sair de sua casa, na capital paulista, para ir ao imóvel de sua mãe já falecida, em Araçariguama, foi encontrado em um hospital de Barueri, nesta terça-feira (11).

Após 10 dias sem saber o que teria acontecido com o rapaz, a cunhada de Joelder disse, ao G1, que recebeu uma ligação do hospital informando que ele havia sido atropelado e que teve uma das pernas quebradas.

A família registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento do rapaz na sexta-feira (7). Ele mora com um tio em Interlagos e disse aos familiares que iria viajar para Araçariguama, onde sua mãe falecida tem um imóvel. O rapaz saiu de casa no dia 2 de agosto, sem levar os documentos, e não deu mais informações para a família, que ficou desesperada.

A família vai registrar um novo boletim de ocorrência para retirar o registro de desaparecimento de Joelder, que está internado e aguarda pela família no hospital em Barueri.