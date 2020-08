Neysexual? Jogo decisivo com Neymar agita a internet

Nesta quarta-feira (16h), Neymar é a principal peça do PSG, da França, nas quartas de final da Champions League contra o surpreendente Atalanta (ITA). E a ansiedade para a partida, que começa às 16h de Brasília, tem agitado a internet. Milhares de fãs do atacante têm se declarado “Neysexuais” e o termo #Neysexual acabou indo parar nos trending topics do Twitter no Brasil na manhã desta quarta-feira.

Hoje todos os amantes de futebol irão se juntar, para apoiar o próximo melhor do mundo. #neysexual pic.twitter.com/fTZ2GOFSDB — Vinixy (@viniciusmfds) August 12, 2020

Sim meus amigos, não sejam neyfobicos

Apoiem#neysexual pic.twitter.com/dKtRyNF1ma — Elandro Sousa (@elandrosousa1) August 12, 2020

Hj eh um momento importantíssimo. Finalmente posso me abrir e ser quem sou de verdade nunca achei que fosse dizer isso, principalmente por rede social, mas… sou #neysexual pic.twitter.com/TwechwgZs1 — guilherme (@fafneri) August 12, 2020

Hoje eu to chata, pois assumi pra minha família que sou #neysexual — Cadu Paiva (@paiva_cadu99) August 12, 2020

Mal acordo e já vejo que surgiu uma nova doença #neysexual pic.twitter.com/DAtUHlD0Kl — Noah Cabeyo (@NoahCabeyo) August 12, 2020

Quando eu acho que o auge da vergonha é o presidente do Brasil, aparece fã de Naymar com #neysexual KKKJJKJJJJ SOFRO pic.twitter.com/LGuAXvQLnX — Edukardo (@EduardoScoveert) August 12, 2020

voces repararam que se o neymar é 100% jesus, ele é jesus? #neysexual pic.twitter.com/DIkcoZ5jcg — ᴍᴀʏᴄᴏɴ  (@iMaycon) August 12, 2020

E vamo de hétero passando vergonha com seu juliet e a tag #neysexual amo pic.twitter.com/6ZYDStttMn — s a t u r n (@pallets4t) August 12, 2020

Foi difícil esconder a minha sexualidade por tanto tempo, já que eu nunca me senti confortável em relação a isso. Hoje tomo essa decisão e espero que vocês não deixem de ser meus amigos por conta da minha opção sexual. Sim, eu sou Neysexual e venero o menino Ney.#neysexual pic.twitter.com/VA0Dfho3Ln — WMViny (@WMViny) August 12, 2020

Me desculpa pai, me desculpa mãe, queria dizer que a partir de hoje sou neysexual, acabei de me descobrir, sai do armário bjs#neysexual — NEYMARZETEEE //block de seguir (@NEYMARZETEKRLL) August 12, 2020

#neysexual

Essa tag é a tag com mais hetero top chato que eu já vi em toda minha vida pic.twitter.com/0i03C0Jty0 — Gay (@littletiktokerb) August 12, 2020

Quem é Neymar Jr?

Para o cego, é a luz.

Para o faminto, é o pão.

Para o sedento, é a fonte de água.

Para o morto, é a vida.

Para o enfermo, é a cura.

Para o prisioneiro, é a liberdade.

Para o solitário, é o companheiro.

Para o viajante, é o caminho.

Para mim, é tudo.#neysexual pic.twitter.com/Iy6zRdb2c5 — kn neymarzete (@Kailan_Andrade) August 12, 2020

Só existem dois gêneros, é neymar ou nada#neysexual pic.twitter.com/OLuLwppUVS — bonoro anão é neymarzete (@bonoroanao) August 12, 2020

Onde assistir Atalanta x PSG

A partida entre Atalanta x PSG pelas quartas de final da Champions League será no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal, a partir das 16h (de Brasília) desta quarta-feira (12).

O duelo terá transmissão a partir das 15h na TNT: 108/508 (SKY), 151/651 (NET e Claro), 48/548 (Oi), 648/100/657/892 (Vivo), além da página no Facebook do Esporte Interativo e no aplicativo EI Plus.