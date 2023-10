Com atletas de Barueri, time sub-17 de vôlei do Brasil é prata no Sul-Americano

Com atletas de Barueri, time sub-17 de vôlei do Brasil é prata...

O time de vôlei sub-17 feminino do Brasil terminou com o vice-campeonato no Sul-Americano da categoria, disputado em Lima, no Peru, e encerrado no último dia 1º com vitória da Argentina.

A prata conquistada contemplou duas atletas formadas no Programa de Esportes de Barueri: Laura Maccarone, de 14 anos, e Duda Zeni, de 15, convocadas para a seleção pela técnica Fofão, a ex-levantadora da seleção principal, medalhista olímpica.

Laura Maccarone foi eleita a melhor ponteira na Seleção do Campeonato, ao lado da argentina Maria Eugenia Martinez.

“Foi uma honra e a realização de um sonho. Às vezes eu mesma me pergunto se já passou tudo isso. E esse prêmio não foi conquistado só por mim, somos uma equipe e todas fizeram parte deste processo”, disse Laura.

Já Duda Zeni completou: “Foi uma sensação sublime! Eu nunca vou conseguir explicar ao certo o sentimento que tive naquele momento, representar o meu país fazendo o que mais me dá prazer nessa vida, que é jogar o meu voleibol. Acho que pra todas que estavam ali, é um sonho de criança se realizando. Disputar um campeonato internacional, como a estrutura que foi, serviu de muito aprendizado. É só o começo, o mundial tá logo aí! Agora é colocar a cabeça no lugar, treinar muito para ir em busca do outro”, emociona-se.

A competição no Peru serviu para classificação ao Mundial, que será disputado no próximo ano.