Pavimentação da Estrada Elias Alves de Costa, em Itapevi, entra na reta final

A pavimentação da Estrada Vicinal Elias Alves da Costa, em Itapevi, alcançou 98% e entrou na reta final de execução. Segundo a Prefeitura de Itapevi, faltam somente ajustes na sinalização de solo e colocação de placas na via.

A obra está incluída no programa Itapevias, que prevê a pavimentação de 41 quilômetros de vias com investimento de R$150 milhões. Os serviços são executados em parceria com o Governo do Estado e a previsão é de que a obra seja concluída até o final de outubro.

O asfaltamento contempla um trecho de 9,89 quilômetros que liga a cidade à Rodovia Raposo Tavares, incluindo sistema de drenagem para o escoamento das águas pluviais e aduelas no Km 6,5.

