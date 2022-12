Com Castello Branco em obras, motorista precisa programar deslocamentos

A CCR ViaOeste está executando obras em três diferentes trechos da rodovia Castello Branco. Além disso, as equipes da Concessionária mantêm os trabalhos de permanentes de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia.

publicidade

Com isso, são necessários interdições temporárias de faixas que tem causado lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos, inclusive aos finais de semana.

Por isso, os motoristas devem programar seus deslocamentos consultando as condições de tráfego no Sistema Castello-Raposo por meio dos canais de comunicação da CCR ViaOeste: 0800 701 5555, no site www.viaoeste.com.br e pelo WhatsApp (11) 2664-6120.

publicidade

Obras

Está em andamento neste momento a execução dos serviços para implantação de vias marginais da rodovia Castello Branco entre os km 22,5 ao km 27, em Barueri e faixas adicionais entre os km 27 ao km 31,650, pista oeste, em Itapevi, além da construção da ponte sobre o Rio Tietê/ Viaduto sobre a Rodovia Castelo Branco, Fuad Auada no km 15+800 (Novo Acesso a Osasco).

publicidade

Estão previstos para a Castello, no sentido interior, os serviços de limpeza de placas de solo do km 13+450 ao 23+500, manutenção de árvores e arbustos do km 13+450 ao km 79+380. No sentido capital, em toda a rodovia ocorrem a limpeza de e pintura de superfícies, limpeza em linha e medições de retrorrefletância, além da vistoria de OAEs – Obras de Artes Especiais e o reparo de pavimento com a cobertura de buracos e tricas.

Já na Raposo Tavares, no sentido Capital, está previsto, até dia 18, desde o km 115+500, em Sorocaba, ao km 34+000, em Cotia, atividades de limpeza das superfícies expostas ao tráfego.