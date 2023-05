Com “Escondidinho da Bisa”, bistrô de Osasco participa do concurso Comida Di Buteco

Com “Escondidinho da Bisa”, bistrô de Osasco participa do concurso Comida Di...

O Comida di Buteco, um dos maiores concursos gastronômicos do Brasil, chega a sua 23ª edição, e Osasco está muito bem representada. Pela primeira vez, três estabelecimentos comerciais da cidade participam da competição: Quintal da Bisa Bistrô, Altino Deck Bar e Legião Rock’n Beer.

O Quintal da Bisa, localizado na Avenida General Pedro Pinho, 278, na Vila Quitaúna, concorre com o delicioso “Escondidinho da Bisa”: elaborado com purê de batata doce, recheio de costelinha suína e cobertura de barbecue de goiabada reduzido no whisky.

O Visão Oeste foi até o bistrô para conhecer a estrutura, um pouco da história e apreciar o prato que compete com os mais de 100 inscritos por bares de todo o estado de São Paulo.

Gastronomia, afeto e memórias no Quintal da Bisa

O Quintal da Bisa foi idealizado há oito anos pelo empresário Ricardo Cseh, que é formado em propaganda e publicidade e decidiu viver da sua maior paixão, a gastronomia, após 10 anos trabalhando como bancário. O osasquense conta que o nome do bistrô é uma homenagem à sua avó, a dona Nancy Cseh, de 90 anos, que sempre gostou de receber a família e os amigos no quintal de casa.

E não poderia ser em outro lugar: o bistrô foi montado no próprio quintal da dona Nancy. Mesas, bancos e cadeiras preenchem o espaço aconchegante, arborizado e instagramável, com vários cantinhos decorados. “Não mexemos muito. Procuramos manter tudo o que já existe no quintal e fomos adaptando para atender às normas e oferecer conforto para as pessoas também”, explica Ricardo, ao Visão Oeste.

Já no cardápio atual do bistrô, além do “Escondidinho da Bisa”, estão disponíveis porções de bolinho de bacalhau e de batata da bisa, escondidinho, Parmegiana da Bisa, Maria Fumaça (fondue de queijo ementhal, gouda e mussarela; sobreposto em tirinhas de picanha e lascas de pão italiano servido em frigideira de ferro ‘beeem’ quente), entre outras delícias e variedade de bebidas.

Ricardo conta que foi apresentado ao Comida di Buteco pelo pelo amigo Thiago, dono do Point dos Caldos, que fica na zona Oeste de São Paulo. “O concurso nos trouxe uma visibilidade muito grande. Pela primeira vez, Osasco está participando do maior concurso de comida de boteco do país! E o Thiago também é responsável por isso, sou muito grato a ele”, afirma o empresário osasquense.

A escolha pelo autêntico “Escondidinho da Bisa” para a disputa também é cheia de afeto. “A minha avó é uma mulher muito simples e uma coisa que sempre teve na casa dela é suspiro e goiabada. E sempre gostei de comer Romeu e Julieta, que é o queijo com a goiabada. Então, eu já tinha desenvolvido esse molho de goiabada que coloco no escondidinho”, comenta.

Ricardo conta que para participar do concurso, ele precisava desenvolver um prato que atendesse aos requisitos e que custasse até R$ 30. O escondidinho é agridoce e a proposta, segundo Cseh, é ativar juntos todos os botões gustativos da língua [responsáveis por identificar o gosto doce, salgado, amargo e azedo].

“Como temos aqui a descrição do prato, a tendência é identificarmos todos os ingredientes separados. Mas com o ‘Escondidinho da Bisa’, a proposta é fazer com que a língua inteira trabalhe. A parte do doce, do salgado… A ideia é proporcionar essa experiência sensorial para quem está apreciando”, explica o chef.

Comida di Buteco

Com o tema “A vida é feita de buteco”, a 23ª edição do Comida di Buteco está chegando ao fim. Até domingo (7) os consumidores podem visitar os mais de 100 bares participantes para ajudar na escolha do melhor boteco da cidade, que é a primeira etapa do concurso.

A votação é feita pelo público e jurados no próprio estabelecimento. São avaliados o atendimento, a higiene do ambiente, o petisco e a temperatura da bebida. O voto do público vale 50% do peso total e os outros 50% são dos jurados.

Depois de eleitos os campeões de cada circuito, outros jurados visitam e avaliam os campeões para que seja eleito “O Melhor Buteco do Brasil”. O vencedor nacional será revelado em uma festa que será realizada em São Paulo, no mês de julho.

Em Osasco, também participam da competição o Legião Rock’n Beer, com o “Rock’n Fish”, um típico prato londrino: iscas de peixe branco marinadas no limão e empanadas, servidas com batata rústica e que acompanham molho de mostarda e molho picante à base de goiaba. E o Altino Deck Bar, com o “Bombom de Linguiça” acompanhado de tomate cereja e molho bravo.

Conheça os três estabelecimentos que representam Osasco no Comida di Buteco 2023:

Bistrô Quintal da Bisa

Endereço: Avenida General Pedro Pinho, 278, Vila Quitaúna

Horário de funcionamento: de quarta a sexta, das 18h às 23h | sábado, das 12h às 16h e das 18h às 23h | domingo, das 12h às 16h

Altino Deck Bar

Endereço: Rua Doutor José Augusto de Oliveira, 1 – Presidente Altino

Funcionamento: todos os dias, das 11h às 0h

Legião Rock’n Beer

Endereço: Avenida Olavo Bilac, 213 – Km 18

Funcionamento: de terça a quinta e domingo, das 17h às 23h | sextas e sábados, das 17h às 1h