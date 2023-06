Com extensa área verde, Barueri mantém ‘nível zero de desmatamento’, aponta SOS Mata Atlântica

Com extensa área verde, Barueri mantém ‘nível zero de desmatamento’, aponta SOS...

A Mata Atlântica, uma das florestas mais ricas em biodiversidade no planeta, é também a mais devastada do Brasil, de acordo com a Organização Não Governamental (ONG) ambiental SOS Mata Atlântica. Barueri está entre os municípios que estão na contramão dessa realidade, com a proteção da vegetação nativa.

O município mantém um estoque florestal composto por 1169 hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica. Isso equivale a 17, 98% do território municipal. Divulgado em maio deste ano, a pesquisa foi realizada no período entre 2021 e 2022, por meio de observação de imagens via satélite.

Segundo o relatório, Barueri está abaixo de 100 hectares de desflorestamento por ano. A SOS Mata Atlântica desconsidera todo o corte abaixo de 100 hectares, e classifica essas cidades em “nível zero de desmatamento”. Segundo a ONG, há 10 anos Barueri mantém esse índice.

Preservação e áreas nativas em Barueri

O secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri, Marco Antônio Bidu de Oliveira (Bidu), explica que os controles de preservação alinham desenvolvimento urbano com a proteção do meio ambiente. “O baixo nível de desmatamento está diretamente vinculado à fiscalização, ao processo de licenciamento ambiental e às constantes ações de educação ambiental”, diz.

“Essas ações impediram atos contra a vegetação nativa, sendo reflexo das políticas públicas desenvolvidas nos últimos anos. Conciliamos o desenvolvimento urbano e qualidade de vida, deixando um legado ambientalmente saudável para as gerações futuras”, completa Bidu.

A chamada ARIE (Áreas de Relevante Interesse Ecológico de Barueri) atinge as regiões Bairro do Altos, Jardim Califórnia e Área Militar. Barueri também tem vasta vegetação na Aldeia da Serra, que é considerada um Patrimônio pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), órgão subordinado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

No quesito área verde, Barueri conta ainda com parques que proporcionam à população o contato com a natureza, como o Parque Municipal Dom José, Parque Ecológico do Tietê, Parque Recreativo Taddeo Cananeia e Parque Linear. A cidade tem também a APA (Área de Proteção Ambiental) Várzea do Rio Tietê, que abrange outros municípios.