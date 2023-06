Ginasta osasquense Laura Gamboa é bicampeã pan-americana no México

A ginasta representante do bolsa atleta da Prefeitura de Osasco Laura Gamboa conquistou três medalhas de ouro e sagrou-se bicampeã do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica. A competição foi realizada entre os dias 8 e 11 de junho, em Guadalajara, no México.

publicidade

Participaram do campeonato ginastas de 15 países. A ginasta de Osasco disputou na categoria conjunto juvenil e levou também o ouro nas provas de bola e corda.

“Laura é um exemplo para as outras ginastas osasquenses. Nossas escolas de ginástica rítmica e artística têm uma excelente equipe”, avaliou o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Rodolfo Rodrigues Cara.

publicidade

Laura iniciou a carreira na Escola de Ginástica Rítmica osasquense dos 7 aos 14 anos com a técnica Maria da Conceição. Em 2022 foi escolhida para fazer parte da Seleção Brasileira. No mesmo ano, juntamente com a equipe, conquistou no Rio de Janeiro o Campeonato Pan-Americano do conjunto de cinco cordas e de cinco bolas.

“Minha alegria e da equipe é imensa. Chorei muito de felicidade. Desde o início mencionei para a Ana, mãe da Laura, que ela chegaria à Seleção Brasileira. É uma satisfação saber que ela é fruto de Osasco”, disse a coordenadora da Ginástica Rítmica osasquense, Maria Conceição.