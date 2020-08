Com investimento de R$ 4,4 milhões, Madero inaugura Jeronimo Track em Alphaville

O Grupo Madero, do Chef Junior Durski, inaugurou uma unidade do Jeronimo Track em Alphaville, Barueri. A marca aposta no sistema fast casual, com preços acessíveis e atendimento rápido para amantes de burguers saborosos e saudáveis.

A unidade, localizada na Alameda Araguaia, 602 (Quadra 04 lote 26), no Alphaville Industrial, recebeu investimento de R$ 4,4 milhões e tem capacidade para 101 lugares, além de estacionamento para 32 carros, em um total de 2.800 m².

O Jeronimo Trak foi lançado por Durski em 2017. O nome da rede é uma homenagem ao tataravô do chef, que foi o primeiro polonês a imigrar oficialmente para o Brasil. O espaço promete burgers feitos na hora, com ingredientes frescos e naturais, com a maionese artesanal rosé, que é receita da família Durski.

A estrela do cardápio é o burger de carne, prensado na chapa de aço carbono, em altíssima temperatura, o que cria uma casquinha por fora e deixa suculento por dentro. Já os cheeseburgers são servidos em pão brioches quentinhos, cheddar derretido, maionese clássica do chef, alface e tomate orgânicos. Há também a versão vegetariana e opções de café da manhã.

Serviço

Jeronimo Track – Alphaville

Endereço: Alameda Araguaia, 602 (Quadra 04 lote 26), Alphaville Industrial – Barueri

Telefone: 11 4193-4905 / Mais informações: www.jeronimoburger.com.br/