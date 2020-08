Gusttavo Lima faz apelo: “Parem de assustar as crianças usando meu nome”

O cantor Gusttavo Lima usou sua conta no Twitter, na terça-feira (18), para comentar sobre vídeos que viralizaram na internet. Nas imagens, crianças choram e correm após escutarem o nome do sertanejo. “O gente pelo amor de Deus… Parem de assustar as crianças usando meu nome. Ei vou te falar viu”.

O gente pelo amor de Deus… Para de assustar as crianças usando meu nome, ei vou te falar viu!!! 😂🆘 — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020

Nos vídeos que passaram a circular nas redes sociais e caíram nas graças dos internautas, pais e irmãos mais velhos gritam “olha o Gusttavo Lima” e as crianças pulam, gritam e saem apavoradas. As imagens se espalharam e rapidamente, outros pais reproduziram a brincadeira.

jogou o pote no chão e tudo pic.twitter.com/orVfvEtakU — juma (@majulustosa) August 16, 2020

nem mesmo o universo canino escapa pic.twitter.com/nzc1ZYtKmR — juma (@majulustosa) August 16, 2020

“As crianças gostam de mim gente. ‘Ceis’ ficam assustando, mudando a entonação de voz!! Ohhh vou te falar hahah”, comentou Gusttavo Lima, ao publicar algumas fotos com fãs mirins.

As crianças gostam de mim gente 😂

Ceis ficam assustando, mudando a entonação de voz !! Ohhh vou te falar hahah pic.twitter.com/QePvbHzDCI — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020

O pai dos pequenos Gabriel e Samuel, frutos do casamento com a modelo Andressa Suíta, comparou ainda a situação com os medos que tinha na infância: “Na minha época, morria medo do tal do chupa cabra. Hoje virei refém do meu próprio medo kkk”.