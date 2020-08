“Osasco segue na fase Amarela”, diz Rogério Lins

Osasco segue na fase Amarela do Plano São Paulo de retomada da atividade econômica, do governo do estado, afirmou o prefeito Rogério Lins, em vídeo via redes sociais nesta quinta-feira (20) – assista abaixo.

De acordo com ele, a Prefeitura ainda não foi oficialmente notificada e, quando for, vai recorrer de decisão judicial que suspendeu liminar que permitiu que Osasco continuasse na fase Amarela, enquanto o governo estadual determinou que o município retorne à fase Laranja.

“Nós não fomos notificados oficialmente pelo Poder Judiciário. Então, a cidade segue na fase Amarela”, declarou o prefeito de Osasco. “Assim que a Prefeitura receber oficialmente essa notificação, nos vamos entrar com recurso. Enquanto não houver uma decisão completa em relação ao tema, Osasco permanecerá na fase Amarela”, continuou o prefeito.

Publicidade

Rogério Lins diz que critérios técnicos, como a taxa de ocupação de leitos de UTI, hoje em menos de 60%, e a disponibilidade de respiradores, além da queda no índice de mortes diárias por covid-19 são fatores que garantem Osasco na fase Amarela.

A fase Laranja impõe uma série de restrições de capacidade de atendimento e horário no comércio em geral e impede o funcionamento de estabelecimentos como academias e salões de cabeleireiros, assim como o consumo no local em restaurantes.

Rogério Lins destacou o impacto econômico de uma possível regressão de fase no plano de retomada econômica: “Não dá para gente fechar nesse momento o restaurante, que obedece as regras, se preparou para uma reabertura com segurança. Os cabeleireiros… eles não podem mais ficar fechados”.

O prefeito ressaltou ainda que a Prefeitura vai aumentar a fiscalização para o cumprimento das regras de funcionamento do comércio em meio à pandemia. “É importante também que a população colabore, siga as regras”.