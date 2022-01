Com o aumento de casos, cresce a procura por testes de covid-19 em Osasco e região

A procura por testes de covid-19 na rede pública e privada em Osasco e região cresceu na última semana, com o aumento de casos da doença. Nesta sexta-feira (14), quem foi comprar o exame no posto Teste Fácil Covid-19, instalado no SuperShopping Osasco, por exemplo, encontrou fila.

Na rede pública, a orientação à população na chegada aos postos é de que serão priorizadas as pessoas que apresentam sintomas da covid-19, como febre, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

Em Osasco, os testes RT-PCR são realizados nas 35 Unidades Básicas de Saúde. “Para pacientes que relatam ter tido sintomas iniciados há mais de 7 dias, como dor de garganta sem febre, dor de cabeça sem febre e outros, o município não realiza a testagem, pois a oportunidade epidemiológica e a sensibilidade do teste já foram perdidas”, explica a administração municipal.

Em Carapicuíba, há relatos de que o produto começou a faltar nas farmácias. “Tive contato com uma pessoa que testou positivo, passei o dia procurando o teste pelo convênio e não encontrei. Fui em quase todas as farmácias da avenida Inocêncio Seráfico e não tem mais. Também fui em duas UBSs e os testes acabaram”, relatou uma moradora de Carapicuíba, ao Visão Oeste.

Para atender a demanda e testar a população assintomática, a Prefeitura de Carapicuíba abre, na segunda-feira (17), um novo local para a realização do exame. Os testes serão oferecidos gratuitamente na Escola Mundo Mágico (Avenida Brasil, 450, Cohab), das 8h às 17h. Quem apresentar sintomas de covid-19 deve procurar os Prontos Socorros Vila Dirce e Cohab II para fazer o teste.

Já em Barueri, a administração municipal voltou a montar as tendas de testagem no Ginásio José Corrêa. No local, o exame é realizado em sintomáticos e assintomáticos mediante agendamento prévio pelo aplicativo Saúde Barueri, call center (11) 4349-0600 ou Unidades Básicas de Saúde.

