Osasco inicia vacinação contra covid-19 em crianças com comorbidades neste domingo (16)

A campanha de vacinação contra a covid-19 para o público infantil em Osasco começa neste domingo (16), mediante agendamento prévio. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta sexta-feira (14).

Inicialmente, poderão ser vacinadas crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, com deficiência e comorbidades. A vacinação será realizada no Shopping União e no SuperShopping.

O agendamento deve ser feito por meio da Central 156 (3651-7080) ou pelo app 156 Osasco. No dia de receber a vacina, é necessário apresentar CPF ou Cartão SUS da criança, além de comprovar a comorbidade.

Confira endereço dos locais de vacinação:

SuperShopping Osasco

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas / Piso: 2° andar, em frente à Centauro

Shopping União

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara / Próximo ao Poupatempo

Agendamento prévio e obrigatório pela Central 156 (3651-7080) ou pelo app 156 Osasco