Com Papai Noel Virtual, Shopping União de Osasco inicia programação de Natal no sábado (14)

O Shopping União de Osasco inaugura sua decoração e programação natalina no próximo sábado (14). O tema é “Natal Iluminado”, com ambientes especiais, espaços interativos e instagramáveis e o Papai Noel Virtual.

A Árvore de Natal no hall central terá mais de 11 metros de altura e passagem interna por meio de um túnel iluminado. Renas, bolas de Natal, sinos e espaços interativos fazem parte da cenografia, com mais de 250 mil lâmpadas de LED, 10 mil bolas e 7 mil laços e enfeites diversos.

Na decoração externa, ao escurecer, 130 mil pontos de luz em cordões, projetados em torno de 13 quilômetros, cobrirão a fachada, num grande show de luzes para iluminar toda a região. Além da Árvore de Natal, Papai Noel gigante com mais de 4 metros e o tradicional presépio.

Papai Noel Virtual

Devido às regras de distanciamento social impostas pela covid-19, o Papai Noel estará presente nesse ano de maneira diferente. Em diversos pontos do Shopping, haverá QR Codes para que os visitantes registrem suas fotos com a imagem do Papai Noel em realidade aumentada.

Utilizando o aplicativo Connect Shopping, disponível nas plataformas iOS e Android, o cliente deve acessar o item câmera, focalizar o QR Code e escolher uma das três opções de poses do Papai Noel disponíveis para registrar a foto. O arquivo será salvo automaticamente no smartphone.

Serviço:

Decoração de Natal – Shopping União de Osasco

Data: a partir de 14 de novembro // Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo e feriados, das 14h às 20h, praça de alimentação das 11h as 21h // Para mais informações: www.shoppinguniao.com.br.