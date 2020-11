Caminhão de regularização de dívidas da Caixa estaciona em Barueri até sexta (13)

Entre esta segunda e sexta-feira (13), uma carreta para regularização de dívidas da Caixa estará estacionada no Boulevard Barueri, localizado na avenida Vinte e Seis de Março, no Centro. O atendimento é realizado das 9h às 17h.

A ação é parte da campanha da Caixa Você no Azul, que oferece condições especiais aos clientes do banco para pagamento de dívidas comerciais em atraso. O atendimento itinerante tem acontecido simultaneamente em diversas regiões do país desde setembro.

A Caixa lembra também que para ficar em dia com o banco, não é necessário sair de casa. Diversos canais remotos estarão disponíveis para a quitação de dívidas até o dia 31 de dezembro, como no WhatsApp, por meio do número 0800 726 0104, opção 3, pelo telefone 0800 726 8068, opção 8, ou pelo site www.caixa.gov.br/negociar.

Quem preferir, pode solicitar atendimento pelas redes sociais do banco. As condições estão disponíveis no Twitter e pelo Messenger do Facebook.

Além disso, também existe a possibilidade de regularizar as dívidas nas unidades lotéricas, sendo que o cliente pode pagar valores de até R$ 2 mil, ou em qualquer agência da Caixa. Basta informar o CPF.

Serviço:

Caminhão Você no Azul em Barueri

Quando: de 9 a 13 de novembro, das 9h às 17h / Local: Boulevard Barueri, avenida Vinte e Seis de Março, Centro

