Com unidades em Osasco, Barueri e Cotia, Outback tem promoções de Black Friday

Com unidades em Osasco, Barueri e Cotia, o Outback Steakhouse lançou a Bold Friday, com promoções exclusivas para esta Black Friday, na próxima sexta-feira (27).

publicidade

Nos restaurantes, a marca oferece a promoção “Compre uma Super Wings e ganhe 2 Chopps Brahma de 340ml ou 2 refis de Iced Tea ou refrigerante” por R$ 68,50.

Para os que preferem curtir um momento outback sem sair de casa, as famosas Super Wings (sobreasas de frango empanadas) estarão disponíveis no combo com mais 1L de Chopp ou 1L de Iced Tea por R$ 68,50 através do delivery, pelo iFood.

publicidade

Além disso, na sexta-feira, dia 27 o Outback ainda irá presentear seus consumidores com R$ 25 na compra de um Gift Card exclusivo da promoção, no valor de R$ 75. Basta acessar o site do Outback, realizar a compra e o pagamento, e automaticamente o crédito adicional vai para o saldo do cartão. O crédito é válido apenas para o Gift Card no valor de R$ 75 e no dia 27 de novembro.

Em Osasco, há uma unidade do Outback no Shopping União. Em Barueri, em Alphaville e no Shopping Tamboré e, em Cotia, no Shopping Granja Vianna.