Emidio declara apoio a Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo

O deputado estadual osasquense Emidio de Souza (PT) declarou seu apoio a Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. No segundo turno das eleições municipais, que acontece no domingo (29), Boulos concorre contra Bruno Covas (PSDB).

“Estamos com Guilherme Boulos por uma São Paulo mais justa e menos desigual”, declarou Emidio em postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (23).

O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo foi Jilmar Tatto, que ficou em sexto lugar na disputa, com 8,65% dos votos válidos. Após a derrota, o PT anunciou o apoio a Guilherme Boulos no segundo turno na Capital paulista.

Emidio foi candidato a prefeito de Osasco e ficou em terceiro, com 13,38% dos votos (44.849), atrás de Rogério Lins (Podemos), reeleito no primeiro turno, com 60,94% (204.207); e Dr. Lindoso (Republicanos), que teve 19,86% (66.543).