O comerciante Eder Carvalho morreu em um acidente de moto na manhã desta terça-feira (15), em Barueri.

O acidente aconteceu no viaduto do Jardim Belval. A moto que ele pilotava se chocou com a traseira de um caminhão.

Apaixonado por motos, Eder era dono de uma distribuidora de água em frente a um posto de combustíveis popular no Jardim Belval, em Barueri.

