Comerciários de Osasco farão carreata para promover reivindicações da Campanha Salarial

Na quinta-feira (3), o Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor) realizará a 2ª carreata da Campanha Salarial 2020/2021. A concentração será às 9h, na avenida Leonil Crê Bortolosso, no Km 21, próximo da saída para a avenida dos Autonomistas.

A primeira carreata ocorreu no dia 29 de julho e reuniu mais de 60 veículos, que percorreram as principais ruas de Osasco, como a avenida dos Autonomistas e a rua Dona Primitiva Vianco.

Com o tema “Mesmo com a Pandemia Direito Não se Reduz, se Amplia!”, a campanha salarial dos comerciários deste ano reivindica 7% de reajuste sobre pisos e salários, acesso do sindicato às informações dos trabalhadores que estão em home office, manutenção e ajuste das cláusulas referentes a remuneração de horas extras, Dia do Comerciário, férias em dezembro, abono de falta à mãe comerciária, trabalho aos domingos e feriados, entre outras.

Devido à pandemia de covid-19, o Secor promove ainda uma campanha solidária, que foi inserida na Campanha Salarial 2020/21. Por meio dela, o sindicato defende que os trabalhadores que tiveram seus contratos suspensos e/ou redução de salários deverão receber cesta básica com valor mínimo de 5% do piso da categoria ou cartão alimentação no mesmo valor.