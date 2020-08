Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (29/08)

Horóscopo do Dia para este sábado (29/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Talvez este final de semana possa ser sua última chance de conquistar essa pessoa especial. O amor pode e deve entrar em sua vida, não tenha medo de ir com tudo que você tem…

Dinheiro & Trabalho: Você começará a notar mudanças positivas em sua vida profissional à medida que avança o próximo mês já que começa um ciclo de realizações que o ajudarão a resolver problemas pendentes de trabalho e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você tem todas as condições para que alguém se renda aos seus encantos, mas sua timidez é algo que joga contra você. Seja mais atrevido, mais ousado no amor e você verá os resultados…

Dinheiro & Trabalho: Não desanime porque quando as coisas parecem começar a ficar complicadas em seu trabalho, você estará recebendo indicações de mudanças favoráveis, porque neste ciclo muitas coisas obsoletas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você finalmente encontroará a pessoa que estava procurando, analise a situação e as circunstâncias a favor antes de iniciar um relacionamento, para não cometer os mesmos erros e…

Dinheiro & Trabalho: O grosso das despesas já será eliminado, agora é se capitalizar mais uma vez e partir para uma nova vida, agora mais sólida e tranquila. Você fará parte de algo que começa e que pode mudar completamente o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Pare de viver na esperança, não continue acreditando que você pode resgatar algo daquele amor que já foi. O tempo passa e deixa uma marca em todos, mas especialmente em você…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho está tudo indo bem. Sua responsabilidade e inteligência deixam seus superiores tranquilos sabendo da sua capacidade em dar conta das tarefas, contudo, a partir de hoje tudo vai ter… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A partir de agora a vida pode lhe levar para caminhos inesperados no amor, onde o entusiasmo, desejo de gostar e convencer, querendo que tudo funcione com uma pessoa que você…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias sua criatividade será posta à prova e com ela se abrirão novas oportunidades, já que surgirão situações imprevistas em seu trabalho que exigirão sua originalidade e flexibilidade… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Essa pessoa que está diante de você é o que está causando algumas mudanças importantes em sua vida e o que até agora parecia fora de lugar está começando a se mostrar uma…

Dinheiro & Trabalho: É o momento de partir com determinação rumo ao sucesso porque não haverá nada que possa impedir seu progresso no trabalho. Seus objetivos serão alcançados, o objetivo está próximo, não vacile. Você passa… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No amor você precisa de um pouco mais de atenção em certos sinais, hoje seu sexto sentido que é muito poderoso se tornará indispensável para detectar o que aquela pessoa especial…

Dinheiro & Trabalho: Durante a próxima semana a situação tende a ficar totalmente livre de obstáculos e você terá a possibilidade de concluir novos acordos que lhe permitirão crescer e desenvolver novos caminhos profissionais que… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A atração que você sentirá por alguém que não conhece será superior àquela que alguma vez já sentiu. Em suas mãos estará a possibilidade de começar uma nova vida, um outro…

Dinheiro & Trabalho: Embora parece que tudo está parado, todos os seus esforços profissionais serão recompensados. Não desanime, fique firme porque o triunfo virá. Em relação a uma viagem de negócios, você… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Pense bem nas coisas que estão acontecendo com você no amor. A pessoa em quem você está interessado é alguém de uma outra cultura, de um outro lugar, que já deu sinais de que…

Dinheiro & Trabalho: O tempo de superar algumas dificuldades financeiras está muito próximo, mas você deve evitar de fazer comentários a respeito até ter tudo resolvido. As estrelas o aconselham a aproveitar sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O que mais você precisa para ter a certeza que essa pessoa gosta de você…é o momento de você dar o primeiro passo para que a magia do amor aconteça. Este período pode…

Dinheiro & Trabalho: Depois de alguns acontecimentos dentro da empresa, você terá uma imagem clara do que poderá alcançar, do que precisa ser feito e que o guiará até o fim, até o sucesso. Seu esforço e dedicação aos detalhes… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você conhecerá uma pessoa em um local de compras ou pela Internet, cujo contato com ela estimulará sua vida amorosa e o encherá de ilusões. No entanto, deve ser bastante arrojado…

Dinheiro & Trabalho: Se você quer levar a cabo essa ideia que pode fazer com que progrida muito no seu trabalho, ou mesmo por conta própria, parta já para colocar tudo em prática e fale menos, comece agora. Algumas situações… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não adianta ficar com essa pessoa o tempo todo apenas nos seus sonhos e mente, é hora de abrir seu coração quando estiver com ela. Não oculte seus sentimentos, diga o que sente…

Dinheiro & Trabalho: Apesar de que são grandes as possibilidades de receber uma proposta externa, uma nova proposta de trabalho dentro da empresa para a qual trabalha atualmente, fará com que você reconsidere sua vida… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

