Novo Cine Drive-In em Cotia exibe “A Cabana” e “Minha Mãe é uma Peça 3”

Cotia acaba de ganhar um espaço para exibição de filmes, shows e peças teatrais no formato drive-in: o Cine Drive-in Cotia. Essa modalidade tem atraído o público por ser uma maneira de levar entretenimento, com segurança, em tempos de pandemia de covid-19.

O Drive-in está com uma programação cheia de opções para toda a família curtir sem sair do carro. Neste sábado (29), o filme “A Cabana” será exibido às 20h. Já no domingo (30), às 17h será exibido o longa “Turma da Mônica”, e às 20h, o filme nacional “Minha Mãe é uma Peça 3”. Os ingressos para cada atração são vendidos a R$ 40 por carro.

Já no dia 4 de setembro, será a vez do humorista Marcos Cirillo levar o seu show de Stand Up para do Drive-in. A apresentação terá início às 20h e o ingresso é vendido a R$ 50 por veículo.

Os ingressos só poderão ser comprados antecipadamente, pelo site www.tycket.com.br ou na distribuidora do Suco Prats, na rua Ralfi Boli, 63, em Cotia. No dia da atração, os ingressos serão verificados por leitura ótica, sem o manuseio por parte de um funcionário.

O Cotia Cine Drive-In está localizado na rua Benedita Barreto Vítor, S/N, no Jardim Adelina. O espaço fica ao lado do estádio municipal e da unidade do Corpo de Bombeiros. Mais informações podem ser encontradas no perfil do Cine Drive-in Cotia no Instagram.

Confira a programação para os próximos dias:

29/08: 20h – Filme A Cabana. Ingresso: R$ 40,00 por carro

30/08: 17h – Filme Turma da Mônica: R$ 40,00 por carro / 20h – Filme Minha Mãe é uma Peça 3 – R$ 40,00 por carro

04/09: 20h – Stand up Comedy com Marcos Cirillo – R$ 50,00 por carro