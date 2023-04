Concurso público do Tribunal de Justiça abre 60 vagas de escrevente em Osasco e São Paulo

Concurso público do Tribunal de Justiça abre 60 vagas de escrevente em...

O Tribunal de Justiça de São Paulo abre concurso público com 60 vagas de escrevente técnico judiciário nas comarcas de Osasco, Itapecerica da Serra, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes. As inscrições vão até o dia 5 de maio.

publicidade

Além do salário de R$ 5.480,54, são oferecidos auxílios para alimentação, transporte e saúde.

Do total de vagas abertas no concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo, 20% é reservada às pessoas negras.

publicidade

Para se inscrever, é necessário ter 18 anos ou mais, estar em dia com as obrigações eleitorais e Serviço Militar (no caso dos homens), ter o ensino médio completo, além de aptidão física e mental para o exercer o cargo.

Seleção e inscrições no concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo com vagas em Osasco:

Os interessados em participar do concurso devem fazer a inscrição até o dia 5 de maio, exclusivamente no site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 81, que deve ser paga até o dia 8 de maio.

publicidade

Já a seleção será realizada em duas etapas: prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, Conhecimento em Direito e Conhecimentos Gerais; e prova prática. Leia aqui o edital.

MAIS OPORTUNIDADES// Inscrições abertas para concurso público em Itapevi com 532 vagas