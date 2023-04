Itapevi inicia Campanha do Agasalho

O Acolher – Fundo Social de Solidariedade de Itapevi deu início à arrecadação de peças de roupas e cobertores da Campanha do Agasalho do Bem 2023.

publicidade

A Prefeitura vai disponibilizar quatro postos de arrecadação das doações, com caixas coletoras, que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A administração irá publicar no Diário Oficial do município o chamamento para as organizações sociais interessadas em auxiliar na distribuição dos donativos.

publicidade

As doações podem ser realizadas até o dia 31 de maio. No início do inverno, em 21 de junho, a Prefeitura estará preparada para efetuar as entregas em tempo hábil para as famílias que necessitarem de atendimento no período de frio.

O telefone para dúvidas e mais informações é o (11) 99010-7767 (whatsapp).

publicidade

Confira abaixo os pontos de arrecadação: