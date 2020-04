Concurso público em Osasco abre 155 vagas para professores

Concurso público em Osasco, na Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito), tem 155 vagas para professores de desenvolvimento infantil. O salário é de 2.492,17.

São exigidos ensino superior completo em pedagogia e experiência de três anos no magistério. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Das vagas abertas, 8 são destinadas a pessoas com deficiência.

A prova objetiva do concurso público será composta por questões relacionadas à Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. Também haverá avaliação de títulos.

Técnicos em enfermagem

Além disso, o concurso tem duas vagas para técnicos em enfermagem, com salário de R$ 2.144,27. Exige-se ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e experiência de dois anos na função. A jornada é de 40 horas semanais.

Inscrições para o concurso público na Fito, em Osasco:

As inscrições no concurso público da Fito poderão ser feitas entre os dias 16 de abril e 4 de junho, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br).

A taxa é de R$ 82,20 para os interessados nas vagas de professor e R$ 56,50 para os candidatos às oportunidades de técnico em enfermagem.

