Concurso público em Osasco abre 429 vagas na Prefeitura

A Prefeitura de Osasco divulgou edital de abertura de concurso público para a contratação de 429 profissionais para atuar na administração municipal. As inscrições começam no dia 16 de novembro e são destinadas a candidatos com ensino médio e superior.

A maior parte das vagas é na área da Educação, sendo 200 oportunidades para auxiliar de desenvolvimento e apoio escolar; 100 vagas para professor de desenvolvimento infantil I; e 50 para inspetor de alunos (confira abaixo todas as vagas oferecidas no concurso público).

Os salários variam entre R$ 1.521,34 e R$ 4.639,80, dependendo do cargo. Além disso, 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

A seleção será feita por meio de prova objetiva para todos os cargos e a avaliação está prevista para ser aplicada no dia 3 de março de 2024, nos períodos da manhã e tarde. Horário e local a serem confirmados.

Inscrições no concurso público da Prefeitura de Osasco

As inscrições abrem às 10 horas do dia 16 de novembro e terminam às 23h59 de 08/01/2024, e devem ser realizadas na página oficial da Fundação VUNESP, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 67,90 para ensino médio completo e R$ 98,89 para graduação em ensino superior.

O edital do concurso pode ser consultado no site da prefeitura https://osasco.sp.gov.br.

Confira todas as vagas disponíveis no concurso público da Prefeitura de Osasco:

Agente de Trânsito – 50

Agente Fiscal de Posturas e Abastecimento – 10

Auxiliar de Desenvolvimento e Apoio Escolar – 200

Inspetor de Alunos – 50

Professor de Educação Básica I – PEB I – 10

Professor de Desenvolvimento Infantil I – PDI I – 100

Professor de Educação Básica II – Deficiência Auditiva – 1

Professor de Educação Básica II – Deficiência Mental – 1

Professor de Educação Básica II – Deficiência Visual – 1

Professor de Educação Básica II – Educação Artística – 1

Professor de Educação Básica II – Educação Física – 4

Professor de Educação Básica II – Inglês – 1