Exalta faz show gratuito em Osasco no sábado (11)

O grupo Exalta se apresenta gratuitamente em Osasco no sábado (11). O show ocorre às 20h, no campo de futebol do CAT SESI Osasco.

publicidade

A reserva de ingressos gratuitos deve ser feita no site do SESI.

Com várias fases e talentos notáveis, o grupo fundado em 1982 e que passou por diversas formações continua a emocionar o público. No repertório traz sucessos como “Me Apaixonei Pela Pessoa Errada”, “Tá Vendo Aquela Lua”, “Fui”, “Cartão Postal” e outros.

publicidade

SERVIÇO

Show gratuito do grupo Exalta

publicidade

Quando: 11 de novembro, sábado, 20h

Local: Campo de futebol do CAT SESI Osasco (Entrada pela Rua Graciela Flores de Piteri)

publicidade

Reserva de ingressos gratuitos pelo Meu SESI: https://www.sesisp.org.br/evento/8dd110da-ea3f-4054-bf8b-8a79404d9e9d/exalta