600 mil clientes da Enel continuam sem energia elétrica na Grande São Paulo após temporal de sexta

Cerca de 600 clientes da Enel São Paulo continuam sem energia elétrica nesta segunda-feira (6) em toda a Grande SP, após as fortes chuvas que atingiram a região na última sexta-feira.

publicidade

Segundo o último balanço divulgado pela concessionária, dos 2,1 milhões de imóveis afetados, ao menos 1,5 milhão tiveram o serviço de energia restabelecido. A previsão da Enel é que o fornecimento seja normalizado por completo até esta terça-feira (7).

Em Osasco, diversos bairros ficaram sem luz, tais como Munhoz Júnior, Parque Bandeirantes, Jardim D’ávila, Rochdale, Jardim da Glória, Cidade das Flores, Helena Maria, Jardim Elvira, Piratininga, Vila Osasco, Vila Menk, Padroeira e outros.

publicidade

Ao longo do fim de semana, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), acompanhou as equipes da Enel durante os serviços de reparação e restabelecimento de energia em diversos pontos da cidade.

No município de Itapevi, cerca de 10% dos clientes da Enel continuam sem energia elétrica, de acordo com o prefeito Igor Soares (Podemos). “Entendemos que foi um fato que ninguém esperava, mas 64 horas sem energia não dá”, afirmou. “Muitas pessoas perderam tudo o que tinham na geladeira”, relatou o prefeito, nos Stories do Instagram.

publicidade

Igor informou que se reunirá ainda hoje (6) com o presidente da Enel, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). “Para que a gente possa cobrar uma reparação pelos danos causados”, reforçou criticando os serviços oferecidos pela concessionária.

Em Cotia, onde o abastecimento de água também foi afetado em alguns bairros, as aulas desta segunda-feira nas escolas municipais foram suspensas pela Prefeitura Municipal. “Aguardamos as concessionárias normalizarem os serviços”, diz, em nota publicada nas redes sociais afirmando que continua cobrando a Enel.